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Кто на флэту? В середине марта состоится открытие бара при Доме рока

Долгожданный «Флэт 31» распахнет свои двери для поклонников рок-музыки – и не только! Ностальгический интерьер, топовый звук, бар, кухня – все это заработает в полном объеме. Но самое главное, конечно же, ивенты. В настоящее время во «Флэте 31» идет лекторий Дома рока, обещают не только образовательную программу, но и вечеринки, концерты, стендапы и прочие барные события.

Наконец-то в Самаре появится новая площадка с идеальной акустикой и соответствующим вайбом. «Флэт 31» не изменяет концепции – место предназначено для музыкантов и им сочувствующим. В рамках открытия пройдут сеты от диск-жокеев, знакомство с командой «Флэт 31» и концерт D'BLACK BLUES ORCHESTRA.

Напомним, что бар расположен на месте почившего, но культового «Сквозняка». Надеемся, что и «Флэт 31» станет не менее культовым местом!

Фото: Архивы пресс-служб

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