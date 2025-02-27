Вкусных компаний много не бывает

О поиске своего пути

Первая кондитерская «Вкусная Компания» открылась на Садовой в 2020 году, в прошлом году появилась кофейня в Модном Пространстве «Ладья», а этот год ознаменовался для нас открытием нового заведения – это ресторан-кондитерская семейного формата. Концепция бренда родилась еще в 2019 году: однажды в предрождественские праздники я была в Дюссельдорфе и попала в теплое и уютное кафе, которое было наполнено смехом детей, запахом свежей выпечки и оживленной беседой больших компаний всех возрастов. Все пространство окутывало тепло и атмосфера любви и заботы. Именно это я захотела повторить в Самаре: чтобы все поколения могли собраться за одним столом, провести время вместе в хорошей компании и насладиться вкусной и качественной едой и сладкими десертами, которые ассоциируются со счастьем. Именно так родилось первое заведение с говорящим названием «Вкусная Компания».

Моя основная цель – создавать такие пространства, где можно быть уверенным в качестве продукта и найти все лучшее для себя и близких. В которых можно провести праздник, деловую встречу или утро перед работой: побыть наедине с собой, наполниться энергией и настроением на весь день. Наша команда создает разные форматы заведений, но все они об одном: о тепле и заботе, о доверии и безопасности.