Вкусных компаний много не бывает

Основательница сети кафе-кондитерских «Вкусная компания» Екатерина Стрельникова отметила пятилетие своего первого заведения открытием нового ресторана-кондитерской в семейном формате на улице Советской Армии и рассказала, как появилась идея первой кондитерской, краеугольном камне концепции своей сети и ее миссии. Специально для Собака.ru!
О поиске своего пути
Первая кондитерская «Вкусная Компания» открылась на Садовой в 2020 году, в прошлом году появилась кофейня в Модном Пространстве «Ладья», а этот год ознаменовался для нас открытием нового заведения – это ресторан-кондитерская семейного формата. Концепция бренда родилась еще в 2019 году: однажды в предрождественские праздники я была в Дюссельдорфе и попала в теплое и уютное кафе, которое было наполнено смехом детей, запахом свежей выпечки и оживленной беседой больших компаний всех возрастов. Все пространство окутывало тепло и атмосфера любви и заботы. Именно это я захотела повторить в Самаре: чтобы все поколения могли собраться за одним столом, провести время вместе в хорошей компании и насладиться вкусной и качественной едой и сладкими десертами, которые ассоциируются со счастьем. Именно так родилось первое заведение с говорящим названием «Вкусная Компания».
Моя основная цель – создавать такие пространства, где можно быть уверенным в качестве продукта и найти все лучшее для себя и близких. В которых можно провести праздник, деловую встречу или утро перед работой: побыть наедине с собой, наполниться энергией и настроением на весь день. Наша команда создает разные форматы заведений, но все они об одном: о тепле и заботе, о доверии и безопасности.
Люди – это главное
Приоритет компании – это наши гости. Мы работаем так, чтобы гости возвращались к нам снова и снова. В каждой детали нашего интерьера, в каждом ингредиенте блюда мы стремимся донести нашу философию до гостя.
При масштабировании бизнеса особенно важно, чтобы вся команда разделяла ценности компании. Каждый наш сотрудник несет философию через сервис, улыбку и заботу. Мы растем не только количественно, но и качественно. Поэтому мы усиливаем обучение команды, чтобы гость получал качественный продукт и заботу в любом нашем заведении.
Секреты новой «Вкусной компании»
Я давно задумалась о расширении и искала помещение с большими окнами, которые символизируют нашу открытость и честность с гостями. Разумеется, создавая теплую атмосферу, мы ни на секунду не забываем, что основа хорошего ресторана – это вкусная еда, поэтому очень трепетно относимся к рецептуре и качеству продуктов. Мы верны тем ингредиентам, на которых работаем: сливочное масло в выпечке, бельгийский шоколад в десертах, крафтовые сыры и свежайшие морепродукты. Наше главное правило не меняется с годами.
В новой локации много новостроек, молодых семей, а вот мест, в которых можно посидеть всей семьей, маловато. Мы решили создать пространство, где можно уже в девять утра насладиться нашими шикарными завтраками, а вечером прийти семьей или посидеть с друзьями за бокалом прохладного игристого и любимым горячим. Концепция ресторана-кондитерской подразумевает не только ранние завтраки, но и вечерние мероприятия с живой музыкой для наших гостей.
Создавая новое блюдо или десерт, мы каждый раз стараемся подарить чувство волшебства, чтобы всем хотелось вернуться за продолжением. Наверное, в этом и кроется секрет нашего успеха!
Текст: Денис Либстер
Фото: Михаил Денисов
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