Бабушка приехала! Италия по-новому в Nonna di Bruni

Да, теперь для того, чтобы поужинать у бабушки в Италии, не обязательно получать визу, лететь в Европу и искать там родственников. Все намного проще: достаточно спуститься в самое начало Ленинградской, занять место у окна и заказать пару итальянских спешлов – выбираем между лазаньей, пиццей с мортаделлой и оссобуко по-милански, а завершаем все хворостом, которым здесь угощают всех гостей.

За домашнюю атмосферу отвечает лично бабушка Нонна – хозяйка итальянского кафе привезла в Nonna di Bruni домашние заготовки, организовала уютный зеленый уголок с креслом-качалкой и поставил сундук с игрушками для самых любимых внуков.