Тихий бар на Молодогвардейской: что внутри «Синего треугольника» и кто его открыл

Пирамида Маслоу по-самарски

В Самаре все любят продукцию Жигулевского пивзавода. Но я не боюсь конкуренции, потому что я «бью» в другую целевую аудиторию — более насмотренную и искушенную, ту, которая хочет чего-то большего. Пенное, во-первых, все-таки пьют не все, а во-вторых, его можно заказать практически в любом баре города. В Самаре пять мест в радиусе ста метров, где ты можешь взять пенное, но при этом в городе почти нет заведений, где делают классные коктейли. Наш бар — он скорее для людей, которые уже доросли до верхушки пирамиды Маслоу: они хотят получить какой-то необычный опыт от посещения бара. А выпить пенных напитков можно и дома за сериальчиком.

Но в то же время я прекрасно понимаю, что «Синий треугольник» — это не то место, куда человек будет ходить каждый день: скорее, раз в неделю или пару раз в месяц. Зато я точно знаю, что он дико кайфанет и закроет все эстетические, вкусовые и атмосферные потребности на какое-то время.

Наш бар не про то, чтобы кого-то учить, как правильно себя вести, есть и пить. Можно сказать, я как родитель, который не наставляет своего ребенка и не дает ему каких-то странных советов, а лишь показывает на собственном примере, как надо. А ребенок — он, может быть, три раза проигнорирует мои попытки, но после постепенно привыкнет. Так, я уверен, работает и в барной истории.