Тихий бар на Молодогвардейской: что внутри «Синего треугольника» и кто его открыл

Часто слышали такое выражение: «талантливый человек талантлив во всем»? Обычно так говорят про людей типа Тома Форда. Но у нас есть свой местный Том Форд – Сергей Щербак, который и фотографирует, и обучает 3D, и ведет блог, и даже занимается мужской одеждой. А совсем недавно открыл – вместе с партнером – бар под названием «Синий треугольник»: нелокальный по форме и содержанию, но локальный по месторасположению. Поговорили с Сережей о потребностях самарца, отсутствии конкуренции и хорошем/плохом папе.
Идти от обратного
«Синий треугольник» — это маленький, камерный коктейльный бар на 25 посадочных мест. Я увидел это помещение и сразу продумал концепт — идеально подходящий для него. Да, я задумывал этот бар, прежде всего, как бизнес: гости собираются здесь, чтобы покайфовать, а мы — чтобы заработать денег. Проанализировав самарский рынок, я понял, что ниша открыта — конкуренции здесь нет. До недавнего времени в городе был «Милорад», который, к моему сожалению, закрылся, но там не было кухни. К тому же бар считался совсем секретной спикизи-историей. А все остальные коктейльные бары в Самаре, как мне кажется, наоборот, слишком шумные и большие.
Наш бар получился таким, каким получился, исходя из локации, самого помещения и моей насмотренности. Опыт того, что я наблюдал в Самаре, помог мне оттолкнуться от того, что я бы не хотел здесь видеть: понимал, что все привычные для города концепции мне уже порядком надоели — и я хочу сделать это место непохожим на другие.
То, что не купить за деньги
Мы проработали всего несколько недель, и с нами уже поделились множеством положительных откликов: например, гости часто говорят, что наш сервис совсем не самарский, а скорее московский или питерский. Для меня важно, чтобы атмосфера в баре была супердружелюбной и классной. Цель сделать так, чтобы люди, выходя отсюда, тут же звонили друзьям и говорили: «Я сейчас в таком крутом месте был! Мы должны сюда вернуться на следующих выходных». Самое главное — это впечатления: их не купить ни за какие деньги. У нас потрясающие коктейли и очень крутая кухня, но я считаю, что самое главное — это атмосфера и возможность комфортно общаться друг с другом. А напитки и еда — это лишь аккомпанемент и приятное сопровождение.
Планируем, что у нас всегда будет тихо и камерно, но мы не исключаем проведение каких-либо мероприятий, например, виниловых вечеров. А вот что точно будет, так это гостевые смены: как только мы наладим все процессы и встанем на твердые рельсы, сразу начнем привозить в Самару разные команды со всей страны и будем сами ездить по городам России. Помимо этого в планах устраивать дегустации, шеф-тейблы и винные вечера — но все это будет ждать гостей немного позже. Сейчас мы нацелены на то, чтобы принять всех, кто просто хочет прийти и познакомиться с баром лично. У нас уже идут брони на 2025 год: недавно девушка зарезервировала весь «Синий треугольник» для девичника своей подруги.
Пирамида Маслоу по-самарски
В Самаре все любят продукцию Жигулевского пивзавода. Но я не боюсь конкуренции, потому что я «бью» в другую целевую аудиторию — более насмотренную и искушенную, ту, которая хочет чего-то большего. Пенное, во-первых, все-таки пьют не все, а во-вторых, его можно заказать практически в любом баре города. В Самаре пять мест в радиусе ста метров, где ты можешь взять пенное, но при этом в городе почти нет заведений, где делают классные коктейли. Наш бар — он скорее для людей, которые уже доросли до верхушки пирамиды Маслоу: они хотят получить какой-то необычный опыт от посещения бара. А выпить пенных напитков можно и дома за сериальчиком.
Но в то же время я прекрасно понимаю, что «Синий треугольник» — это не то место, куда человек будет ходить каждый день: скорее, раз в неделю или пару раз в месяц. Зато я точно знаю, что он дико кайфанет и закроет все эстетические, вкусовые и атмосферные потребности на какое-то время.
Наш бар не про то, чтобы кого-то учить, как правильно себя вести, есть и пить. Можно сказать, я как родитель, который не наставляет своего ребенка и не дает ему каких-то странных советов, а лишь показывает на собственном примере, как надо. А ребенок — он, может быть, три раза проигнорирует мои попытки, но после постепенно привыкнет. Так, я уверен, работает и в барной истории.
Общее коктейльное дело
В последнее время на Самару все чаще стали обращать внимание в плане туризма — к нам действительно приезжают гости из других городов. Будет здорово, если, например, люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода или Казани, где барная культура развита сильнее, чем у нас, заглянут в «Синий треугольник» на пару коктейлей. Это уже будет для нас классным комплиментом.
Из миллиона жителей города и приезжих туристов точно найдутся те несколько тысяч человек, которые обязательно придут к нам. Я буду рад, если людям, которые, как и мы, хотят развивать барную культуру, понравится с нами. Но еще больше я буду счастлив, если на той же Молодогвардейской откроется пять коктейльных баров — помимо нашего. Вместе создавать новую барную культуру и двигать вперед общее дело — вот это круто.
Я верю в «Синий треугольник». Да, этот проект рискованный, но я считаю, что он нужен этому городу.
Текст: Алексей Тилли, Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
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