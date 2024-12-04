Синее синего: в Самаре открылся Синий треугольник

Сергей Щербак, идеолог Синего Треугольника:

Синий треугольник — это понятие «для своих», переросшее в наш уютный бар. Синим треугольником называют зону в центре города, включающую в себя большую часть модных баров Самары. Попасть сюда легко, а выбраться крайне трудно. Мы приземлили эфемерное понятие на локацию в самом центре гастрономических событий нашего города.

Синий треугольник — это современный коктейльный бар с авторскими напитками и кухней. У нас нет задачи учить гостя как и что ему есть, мы просто делаем потрясающие коктейли в лучших традициях лучших баров России, используя самые передовые техники миксологии (за мир пока не берусь сказать, будет звучать слишком пафосно). Еда — красивый и вкусный комфорт-фуд авторского прочтения от нашего шефа из Нижнего Новгорода Андрея Нефёдова, который успел поработать в нашумевшем «Министерстве завтраков» и нашем «Ля Вольт». За первые три дня работы брускетта с креветкой уже успела завоевать сердца гостей (мой личный топ, если что).

Несмотря на то, что у нас потрясающая еда и напитки, я все равно считаю, что на первом месте — комфорт гостя. Я хотел сделать место, которое будет примером сервиса для всех остальных, место, которому нет равных в Самаре. На всех планерках и инструкциях для персонала слово сервис стоит на первом месте. Что касается остальных аспектов комфорта: у нас красиво, у нас уютно (тонкая работа со светом и цветом), у нас удобно, у нас достаточно тихо (но говорить шепотом необязательно, поэтому мы все-таки не спикизи). Музыка здесь — это фон, это такое же сопровождение беседы, как и напитки. Люди приходят пообщаться, и мы не должны им мешать, мы должны создать для этого максимально крутые условия. И наши гости ценят это.

Многие проводят параллели с Милорадом, который недавно закрылся. Скажу лишь, что Милораду и Максиму лично — вечный респект, за то, что погрузили меня в невероятный мир коктейльной культуры. У Синего треугольника другой вайб, здесь больше места, есть кухня и меню не ограничивается только авторскими напитками — уже на этой неделе у нас будет и вино, и крепкий алкоголь, а чуть позже появится и классика. В любом случае это два прекрасных и самобытных проекта, и я очень жалею, что Милорад закрылся — двигать культуру гораздо интереснее вместе, нежели одному. 18