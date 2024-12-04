Синее синего: в Самаре открылся Синий треугольник

Запуску бара предшествовала мощнейшая промо-кампания с голосованиями за лучшие бары исторического центра. Идеолог проекта — наш товарищ Сергей Щербак, известный блогер, основатель бренда Opinable и фотограф. Синий Треугольник — локация для неспешных бесед с авторскими коктейлями, без кричащих толп с танцами под прямую бочку. Только интимное общение тет-а-тет или маленькими компаниями.
Места мало, как и должно быть в тихих и спикизи барах. Запись в директ по таймслотам. В бар стоит идти ради, конечно же, коктейлей, здесь их 11 штук. Бодрящие напитки подают в бокалах с безумно тонкими стенками, многие думают, что они пластиковые, но это не так. Но не только коктейлями силен Синий Треугольник. Кухня! В баре подают брускетты с аргентинской креветкой и форелью собственного посола, филе лосося в соусе шампань с красной икрой, запеченный перец рамиро и тар-тар из говядины с чипсами из чеснока и другие позиции. А еще у бара появился свой мерч. И он очень крутой (особенно впечатляют карта старой Самары и моднейший брелок)
Сергей Щербак, идеолог Синего Треугольника:
Синий треугольник — это понятие «для своих», переросшее в наш уютный бар. Синим треугольником называют зону в центре города, включающую в себя большую часть модных баров Самары. Попасть сюда легко, а выбраться крайне трудно. Мы приземлили эфемерное понятие на локацию в самом центре гастрономических событий нашего города.
Синий треугольник — это современный коктейльный бар с авторскими напитками и кухней. У нас нет задачи учить гостя как и что ему есть, мы просто делаем потрясающие коктейли в лучших традициях лучших баров России, используя самые передовые техники миксологии (за мир пока не берусь сказать, будет звучать слишком пафосно). Еда — красивый и вкусный комфорт-фуд авторского прочтения от нашего шефа из Нижнего Новгорода Андрея Нефёдова, который успел поработать в нашумевшем «Министерстве завтраков» и нашем «Ля Вольт». За первые три дня работы брускетта с креветкой уже успела завоевать сердца гостей (мой личный топ, если что).
Несмотря на то, что у нас потрясающая еда и напитки, я все равно считаю, что на первом месте — комфорт гостя. Я хотел сделать место, которое будет примером сервиса для всех остальных, место, которому нет равных в Самаре. На всех планерках и инструкциях для персонала слово сервис стоит на первом месте. Что касается остальных аспектов комфорта: у нас красиво, у нас уютно (тонкая работа со светом и цветом), у нас удобно, у нас достаточно тихо (но говорить шепотом необязательно, поэтому мы все-таки не спикизи). Музыка здесь — это фон, это такое же сопровождение беседы, как и напитки. Люди приходят пообщаться, и мы не должны им мешать, мы должны создать для этого максимально крутые условия. И наши гости ценят это.
Многие проводят параллели с Милорадом, который недавно закрылся. Скажу лишь, что Милораду и Максиму лично — вечный респект, за то, что погрузили меня в невероятный мир коктейльной культуры. У Синего треугольника другой вайб, здесь больше места, есть кухня и меню не ограничивается только авторскими напитками — уже на этой неделе у нас будет и вино, и крепкий алкоголь, а чуть позже появится и классика. В любом случае это два прекрасных и самобытных проекта, и я очень жалею, что Милорад закрылся — двигать культуру гораздо интереснее вместе, нежели одному. 18
Фото: Архивы пресс-служб
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