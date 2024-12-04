Курбан Муртазалиев: «Balance Coffee — это больше, чем просто кофейня»

В середине октября на Куйбышева открылась кофейня Balance Coffee: кофейная классика, авторские напитки, десерты и вкусные ланчи прекрасно вписались в колорит самарского ресторанного проспекта. А после открытия основатель и генеральный директор проекта Balance Coffee Курбан Муртазалиев – специально для Собака.ru – рассказал о планах своей компании и ее философии.

О выборе Поволжья, как векторе развития

В ближайшие два года Balance Coffee планирует стать лидером рынка России, поэтому мы активно выходим в новые регионы и занимаем ключевые рынки. .Поволжье было важной составляющей на пути развития наше бренда, поэтому выбор Самары стал логичным шагом. Не последнюю роль в выборе города сыграл волжский менталитет: открытость и доброта людей Самары созвучны с философией Balance Coffee, которая основана на доброте, комфорте и внимании к людям. К тому же Самара – это самый прогрессивный город региона. Мы верим, что сейчас рынок здесь находится на начальной стадии развития кофейной индустрии, так что мы сможем органично вписаться и развивать его.

При выходе на рынок Самары, вызов был только один, но весомый – логистический. Поволжье стало для нас первым регионом, который настолько удален от основных производственных точек, что нам пришлось искать способы сохранить высокое качество продукции и сервиса, воспроизводя наш подход в новых условиях. Кроме того, отсутствие прямого авиасообщения с Самарой создавало трудности для нашей команды: частые командировки отнимали много времени и сил. Но, мы получили полезный опыт, благодаря которому сможем открыться в любой, даже самой удаленной, точке России с сохранением высокого уровня бренда.

О концепции и философии Balance Coffee?

Для нас важно не просто открыть кофейни, а улучшить уровень жизни горожан через комфорт, продукты и атмосферу, где можно отвлечься от городской суеты, разгрузиться от повседневности или наполниться энергией. Мы создаем пространства, в которых интерьер подчеркивает стиль людей, а продукт позволяет ощутить повседневную премиальность. Наша задача — построить полноценное «место обитания». Чтобы решить ее, мы инвестируем большие средства в оборудование и интерьер, давая понять нашим гостям, что это не просто концепция, а стиль жизни. Людям нужны места, где они могут ощущать уютную безопасность в течение дня: за утренним кофе, днем на встрече с другом, за работой с ноутбуком или вечером в семейном кругу. Мы рассматриваем эти инвестиции, как долгосрочные вложения, потому что работа идет на перспективу: для нас важно охватить город так, чтобы у человека было ощущение комьюнити на каждом углу пространства его повседневной жизни.

Концепцию и философию бренда отражают ценности каждого, кто участвует в жизни бренда. Они базируются на трех «П»: предоставлять сервис и качество по оптимальной цене, поддерживать повседневную премиальность и высокий уровень жизни и привносить баланс в жизнь людей. При этом, говоря о балансе, мы имеем в виду не только бренд Balance Coffee, но и метафорический жизненный баланс, когда получасовая пауза между напряженными встречами позволяет зарядиться энергией и расслабиться. Не просто как «в кофейне», а как у себя дома. Чтобы подарить гостям комфортное и сбалансированное пространство, наш коллектив живет ценностями бренда: мы любим определенную красоту жизни и практичную премиальность без изысков. Поэтому сейчас, когда мы ищем франчайзи-партнера, хочется найти человека, который разделяет наши ценности, живет в Самаре и чувствует ее ритм.