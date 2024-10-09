Бонжур, фуди: в четверг начнет работать французский ресторан La Volte

В четверг с девяти утра начнет свою работу французский ресторан La Volte, открытия которого ждут все городские фуди. Специально для Собака.ru шеф-повар ресторана Андрей Воробьев назвал три причины заглянуть в гости, не считая аппетитных завтраков:

«Первой причиной я бы назвал возможность познакомиться с понятным, но концептуальным меню, над которым мы долго работали, которое отражает все великолепие французской гастрономии. Еще один повод посетить нас – это волшебная атмосфера, которую нам помогут создать винтажная посуда и минималистический интерьер. И, конечно, я не могу не посоветовать провести время за Chef's Table: познакомиться со мной, пообщаться с командой кухни и понаблюдать за процессом приготовления и оформления еды. И не забывайте: мы работаем до одиннадцати вечера, но с четырех до пяти у нас перерыв на сиесту!»