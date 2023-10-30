Самарские дни в столице: Евгений Реймер покоряет Москву

Основатель ассоциации ресторанов Milimon Family Евгений Реймер откроет в тестовом режиме ресторан «Нео» в Москве.

В субботу на ВДНХ начнет работать новый проект основателя ассоциации ресторанов Milimon Family Евгения Реймера: ресторан «Нео» откроется в тестовом режиме в павильоне «Атом», который объединяет все заведения, открывающиеся в нем на время работы выставки, общей концепцией – просвещение через развлечение. Основа кухни заведения, которое создавали под рабочим названием «Киберсказка» – неорусская кухня, представляющая гармоничный баланс между прошлым в виде любимых блюд советских ученых, современной комфортной едой в авторском прочтении и блюд-фантазий, основанных на трендах обозримого будущего. В роли бренд-шефа – Марк Стаценко, известный всем россиянам по программе «Гуру кухни», концепцию барного меню шеф бар-менеджер Milimon family Александр Булавцев построил на основе русских традиционных напитков – дистиллятов, наливок, настоек – с использованием локальных продуктов, традиционных ягод и трав. В этом же стиле будут сделаны твисты на известную мировую классику.