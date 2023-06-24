Виды на Волгу.2.0.23: пятерка гастрохедлайнеров самарской набережной

Редакция «Смр.Собака.ru» обошла новые заведения, в которых не придется извиняться за купальник и ноги в песке, и составила собственный топ-5 этого лета.

Сканирование главного места притяжения самарцев выявило несколько гастрономических обновлений: этим летом в перерывах между загаром и закатом мы будем есть пиццу, корейский стритфуд и норвежские вафли. Подробности в нашей подборке.