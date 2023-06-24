Виды на Волгу.2.0.23: пятерка гастрохедлайнеров самарской набережной

Редакция «Смр.Собака.ru» обошла новые заведения, в которых не придется извиняться за купальник и ноги в песке, и составила собственный топ-5 этого лета.
Сканирование главного места притяжения самарцев выявило несколько гастрономических обновлений: этим летом в перерывах между загаром и закатом мы будем есть пиццу, корейский стритфуд и норвежские вафли. Подробности в нашей подборке.
«Папиви»
Загадочное название нового заведения от создателей Caffe47 расшифровывается как «паста, пицца, слово, которое нельзя упоминать в журнале». Бело-розово-зеленая веранда, занявшая место бывшего «Огонька» от Ulandy Family, предлагает пасту ручной работы, пиццу на бездрожжевом тесте и подборку напитков по демократичным ценам — в целом это все, что можно сказать о «Папиви».
Волжский проспект, 45, литера 2
«Чайка Чайка»
«Чайка» с советских времен является знаковым местом на набережной, но операторы ресторана меняются едва ли не каждый год. Если в прошлом году «птичьими» делами управляла «Поляна», в 2023 заведение перешло под крыло команды «Кухмистерской фон Вакано», которые пообещали чтить многолетние традиции заведения. В меню есть блюда из хоспера, итальянская пицца из дровяной печи и волжская кухня. Среди нововведений — пицца с кижучем, волжский Fish&Chips и другие смелые эксперименты с рыбой.
Волжский проспект, 34
Chicko
Праздник на улице самарских подростков: филиал Кореи в Самаре появился не только на Молодогвардейской, но и в корнере на набережной, на Первомайском спуске. Здесь готовят то самое хрючево из мукбангов: корн-доги, мёндонский чикен, чикен-попкорн с сырным снегом, а также корейское мороженое бинсу и баббл ти. «Пляжный» филиал предлагает сокращенное меню, зато можно хрустеть корндогом с видом на Волгу и воображать, что ты в Сеуле. Ну, или хотя бы пытаться — ведь небоскребов рядом нет.
Волжский проспект, 45В стр.1
Samara Gastro
Гастромаркет находится на территории развлекательного комплекса KinUp, но на набережную выходит его длинная веранда, на которой можно перекусить с панорамным видом на Волгу после целого дня на пляже. В маркете 13 корнеров: от тайской и вьетнамской кухни до суши, экзотических фруктов и блинов. Когда на веранде сидеть надоест, ныряйте внутрь протянувшегося вдоль набы гастромаркета — там ждут не только кондиционеры, но и множество фотозон.
ул. Лесная, 23к2
Vaffel
Кафе с неоднозначным названием завоевало любовь студентов на Ленинградке, а к лету вафельная экспансия привела к открытию фудтрака на Чкаловском спуске набережной. Здесь предлагают то же меню, что и в основном заведении: сладкие вафли и сытные варианты с рыбой, мясом, колбасками и сыром. Пожалуй, вафля — идеальный стритфуд, который сохранит первозданный вид и после марша по песку в поисках свободного «грибка», и после долгого переплыва до Ширяево.
Волжский проспект, 36
Информационный обзор редакции «Смр.Собака.ru»
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