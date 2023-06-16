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Самару «почикали»: мукбанги, кимпабы и картонные музыканты

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Наконец сбылись влажные мечты подростков всея Самары: за фастфудом из мукбангов не нужно ехать в Южную Корею — его готовят в центре города в новых кафе Chicko, которые официально открылись 16 июня.  

Перенестись на узкую улочку Сеула помогут корн-доги в панировке из дошика (!), грибы эноки в беконе, кимпабы — роллы с начинками из омлета и мяса, токпокки — рисовые клецки, и другие блюда со сложными национальными названиями: пуноппаны, ттоки, омуки и данго. А за атмосферу перманентного подросткового восторга отвечают картонные южнокорейские музыканты — их фигуры толпятся по всему залу.

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