Friendly Wines bar собирает друзей, чтобы отметить официальное начало своей работы

Новое заведение команды Vinoteca Friendly Wines приглашает всех желающих на вечеринку с танцами и призами.

4 мая в семь вечера на территории Friendly Wines bar начнется праздник, посвященный официальному открытию. Гостей нового заведения команды Vinoteca ждут фирменные велком-дринки, оригинальные закуски, фотозона и сочный organic-house-сет. Команда Friendly Wines bar обещает на один вечер превратить бар в небольшой танцпол и провести розыгрыш подарочных сертификатов, бонусных баллов, презентов от кафе «Искра» и других очень интересных призов. Организацию праздника доверили Чумак Event. Всех желающих ждут на Молодогвардейской, 65. Вход бесплатный и с репостом новости, и без нее - кто не придет, тот сами знаете кто.