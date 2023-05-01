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Открытия

Friendly Wines bar собирает друзей, чтобы отметить официальное начало своей работы

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Новое заведение команды Vinoteca Friendly Wines приглашает всех желающих на вечеринку с танцами и призами.

4 мая в семь вечера на территории Friendly Wines bar начнется праздник, посвященный официальному открытию. Гостей нового заведения команды Vinoteca ждут фирменные велком-дринки, оригинальные закуски, фотозона и сочный organic-house-сет. Команда Friendly Wines bar обещает на один вечер превратить бар в небольшой танцпол и провести розыгрыш подарочных сертификатов, бонусных баллов, презентов от кафе «Искра» и других очень интересных призов. Организацию праздника доверили Чумак Event. Всех желающих ждут на Молодогвардейской, 65. Вход бесплатный и с репостом новости, и без нее - кто не придет, тот сами знаете кто.

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