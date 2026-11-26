«Проливка» в воде беде: уютный подвальчик бара встречал волжан почти восемь лет, но коммунальная реальность исторических зданий оказалась безжалостной. Очередная авария в подвале довела ситуацию до критической точки.

Специально по такому драматичному, но неизменно ироничному поводу в баре запустили антикризисный спешл — традиционную чешскую закуску «Утопенцы» (название, согласитесь, в текущих реалиях звучит максимально концептуально!).

Залы скоро снова откроются в полную силу, а пока бар ждет каждого — просто обняться, попробовать «Утопенцев» и таким образом поддержать проект.

Фото: Архивы пресс-служб