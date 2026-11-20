Панорамный ресторан Nebo предлагает замедлиться и прикоснуться к высокому гастроискусству: в первый четверг декабря, 3-го числа, здесь запланирован камерный ужин «Ваби-саби» в формате шеф-тейбла.

Что будет? Бренд-шеф Дмитрий Хан подготовит девятиступенчатый гастросет (ждем суши с лососем и тунцом бигай, нежнейшее карпаччо из дорадо, утиную грудку сухого вызревания и безупречного чилийского сибаса!). Финальную точку ужина поставит десерт от шеф-кондитера Дарьи Булгаковой, а баланс вкусов обеспечит шеф-бармен Дмитрий Галактионов.

Фото: Архивы пресс-служб