Лучшее, что случается с локальной гастрономической сценой, — это крепкая дружба и красивые коллаборации между своими. И, пожалуй, самый уютный и вкусный союз этой осени заключили бар «Люди» и бистро La Volte: две команды (нашего сердца!) объединились, чтобы порадовать самарских фуди специальным совместным меню.

Правила игры просты, но очень заманчивы: до 16 декабря отправляемся в гастропутешествие — в бистро La Volte за авторскими коктейлями от бара «Люди», а в ответном меню «Людей» пробуем нежнейший авторский «Наполеон» с ярким мандариновым акцентом.



Фото: Архивы пресс-службы