Правильный комфорт-фуд — наше все в гастрономии! Ресторан «Перчини» запустили фестиваль, главным героем которого стал один из самых нежных деликатесов — говяжьи щечки.

Шеф-повар проекта предлагает взглянуть на привычный продукт через призму итальянской классики и представляет две новинки, ради которых точно стоит забронировать стол всей семьей. Первый хит — насыщенная паста с говяжьими щечками, где тающее во рту мясо идеально дополняет бархатный соус демиглас и сливочно-грибной аккорд. Второй фаворит — пицца с теми же щечками, тягучей моцареллой и демигласом.

Спешлы действуют до 1 декабря — уплетаем за обе щеки!

Фото: Архивы пресс-служб