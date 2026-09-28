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Чай не чужие! Историк Глеб Алексушин проведет лекцию «Пикники в истории России: века культуры, питания и отдыха» в «Дусе»

Раздуваем самовар по-купечески: 29 сентября (а это уже завтра!) «Дуся» устроит теплое и познавательное чаепитие. Пить чай из чашек с блюдцами и хрустеть баранками будем под рассказы о том, как наши предки умели отдыхать с размахом. 

Проводником в мир дореволюционного чилла выступит доктор исторических наук Глеб Алексушин: на лекции «Пикники в истории России: века культуры, питания и отдыха» он разложит по полочкам эволюцию русского отдыха. Старт — в половину седьмого вечера, вход свободный.

Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
«Дуся»

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