Чай не чужие! Историк Глеб Алексушин проведет лекцию «Пикники в истории России: века культуры, питания и отдыха» в «Дусе»

Раздуваем самовар по-купечески: 29 сентября (а это уже завтра!) «Дуся» устроит теплое и познавательное чаепитие. Пить чай из чашек с блюдцами и хрустеть баранками будем под рассказы о том, как наши предки умели отдыхать с размахом.

Проводником в мир дореволюционного чилла выступит доктор исторических наук Глеб Алексушин: на лекции «Пикники в истории России: века культуры, питания и отдыха» он разложит по полочкам эволюцию русского отдыха. Старт — в половину седьмого вечера, вход свободный.



Фото: Архивы пресс-служб