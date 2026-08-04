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Говорите по-французски: в ресторанном проекте «Этажи» устроят атмосферный гастроужин под открытым небом

Мечты о вечере где-нибудь на юге Франции приобретают реальные самарские координаты: в следующий четверг, 13 августа, французский дворик ресторанного проекта «Этажи» станет местом проведения гастровечера под открытым небом.

Запланировано путешествие с четырьмя остановками: три концептуальных блюда от шеф-повара и финальный десерт от шеф-кондитера. Сопровождать гастросет будут тихие и игристые напитки, а также живая музыка — все в стиле настоящих французских каникул!

Фото: Архивы пресс-службы

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