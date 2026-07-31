Екатеринбург на Волге: рюмочная «Боря» и бар «Самоцвет» организовывают вечеринку на круизном лайнере

Теперь тема круизных вечеринок официально раскрыта: 15 августа легендарные рюмочная «Боря» и екатеринбургский бар «Самоцвет» устраивают рейс мечты для всех любителей волн, музыки и напитков!

Все в лучших традициях: за баром — Александр Аникин и Семен Синица, а за танцы до беспамятства и музыкальный сет отвечают Слава Душин и талисман рюмочной Илья Шалфей. Вишенкой на тусовочном торте (читать: ведущим!) станет Александр Елсаков из «Самоцвета».