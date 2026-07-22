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Оливье, подвинься — в городе новая классика: рестораны «Перчини» устроили грандиозное обновление меню

Они сделали это! Команда ресторанов «Перчини» обновила меню — оставили только любовь к Италии и умножили ее на два. На выходе — больше (еще больше!) пасты, больше «Перчини».

Собственная паста-фабрика работает каждый день — ручной труд, свежая паста (теперь ее стало еще больше!) и итальянская дерзость. Премьера лета — линейка равиоли: пять видов, пять соусов — от картофельных с трюфелем до карбонара-версии. Запеченная паста: мак-н-чиз с сальсиччей и пепперони, и два вида лазаньи — отдельный блок, ради которого стоит прийти голодным. 

Салаты ломают шаблоны — это итальянский взгляд на советскую классику: оливье с пепперони, винегрет с анчоусами, капрезе в новом прочтении и жареный кальмар — берем сразу несколько и делим на стол (поверьте, контрасты того стоят!).

На горячее: пожарская котлета с картофельным пюре (внезапно и очень к месту!), цыпленок в неаполитанском и сливочно-чесночном соусе, филе окуня с травами, и тальятта из свинины — все с итальянским характером.

В финале — самое сладкое: канноли — хрустящая сицилийская трубочка с сырным кремом (да, та самая из «Крестного отца»!) и панна-котта капучино с кофейными нотками — уходить точно не захочется.

Новое меню уже действует во всех ресторанах «Перчини» — лето 2026 официально объявляем итальянским!

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

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