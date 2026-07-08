Дым, мясо, а-ля рус! Ресторан «Дуся» запускает вечернее гриль-меню

В ресторане «Дуся» официально стартовал сезон открытого огня. Команда проекта запустила вечерний гриль-оффер, который обещает стать главным гастроритуалом будней.

С пяти до девяти вечера здесь готовят блюда, которые — внимание! — способны вызвать привыкание. В меню — настоящий фудфьюжн: от бургеров а-ля рус до стейка из лосося с экзотическими нотками жареного ананаса и бескомпромиссного вагю. Заканчиваем рабочий день красиво и переходим в режим наслаждения — по-настоящему летних ароматов и вкусов.