Олдскул + ньюскул! «Додо Пицца» запустила коллаборацию с футбольным клубом «Крылья Советов» и брендом «Волга Мама»

В год 84-летия клуба игроки коллабы выкатили новую линейку мерча: родной бело-синий, сохранив эстетику ретро, перенесли на лонгсливы, футболки, носки и шарфы для взрослых и юных болельщиков. Вот он — очередной респект в адрес по-настоящему родной и народной команды, название которой знакомо каждому самарцу с детства.

Увидеть и примерить все можно в одной из новых пиццерий самарской сети, где собрали стенд с архивными фотографиями матчей «Крыльев Советов», автографами футболистов и образцами нового мерча. А еще — и это важно! — вещи в фирменных цветах самарской команды стали позицией в меню от «Додо» в «Комбо болельщика с пиццей» и «Комбо юного болельщика с закусками». И это все для того, чтобы поход на футбольный матч в ярком лонгсливе и с шарфом стал не просто настоящим теплым моментом, но и остался ценным воспоминанием — для семьи и друзей.