Солнышко на крыше и в тарелке: Галерея «Виктория» запустила коллаборацию с ресторанами «Перчини»

Галерея «Виктория» и ресторан «Перчини» сделали солнечную коллабу во всех смыслах этого слова! Запоминаем маршрут: идем пробовать десерт «Солнышко» (красный бархат с манго-цитрусовым соусом и шоколадным барельефом-олененком!) в любой ресторан сети и получаем в ответ современное искусство (читать: пригласительный билет на выставку «Полный сюр»!). Финальная точка маршрута — крыша Галереи, где и находится арт-объект, созданный Игорем Самолетом.

Кстати, здесь работает и карта-реверс (прямо как в «Уно»!): предъявляем билет с выставки — забираем десерт.