Миллионы «на чай»! По данным сервиса «Нетмонет», с начала 2026 года жители Самарской области оставили более 34 миллионов чаевых

Это внушительно: по данным цифрового сервиса «Нетмонет», с начала года жители Самарской области оставили «на чай» более 34 миллионов, а средние чаевые достигли 320 рублей. И тут внимание: самым щедрым городом региона стала Сызрань: средний размер чаевых здесь составил 457 рублей. На втором месте — Тольятти (341 рубль), а в областной столице в среднем оставляют 320 рублей. 

Однако рекорд по единоразовому размеру чаевых был поставлен именно в Самаре: в одном грузинском ресторане (не знаем, в каком, но свяжитесь с нами!) официанта поблагодарили на 20 000 рублей.  

