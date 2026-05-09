Грузия на выезде: в самарский ресторан «Супра» едет хранитель традиций Бадри Лемонджава

Ловим магию Кавказа: в ресторан «Супра» приезжает мастер хинкали и носитель горных секретов – Бадри Лемонджава, в послужном списке которого работа в итальянских и французских ресторанах, шефство в московском «Батони», создание собственного стиля в грузинской гастрономии и руководящие роли в ресторанной группе Guliani Group (ресторан «Оджахури», винный бар Megobari, Tsomi и «Хинкали Хаус»). Цель визита – перевернуть представления о национальной кухне, поделиться ценными лайфхаками и научить по-настоящему правильно готовить грузинские блюда.

У гостей заведения будет возможность прикоснуться к Грузии – 12 мая c семи вечера начнется ужин с авторскими блюдами от Бадри, а в восемь вечера десять счастливчиков смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению традиционного салата «Имерули Тапли».

Тем, кто не успеет на гастровечер, не расстраиваться: 13 мая в «Супре» тоже будет действовать специальное меню от грузинского шефа.