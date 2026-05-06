Надо быть: в Кухмистерской отметят юбилей Альфреда фон Вакано

На вторник планов не строим – в этот день, 12 мая, будем праздновать сто восемьдесят лет со дня рождения австрийского дворянина, купца первой гильдии, мецената, основателя Жигулевского пивоваренного завода и Кухмистерской – Альфреда фон Вакано.

День обещает быть действительно эпохальным: в бережно восстановленном здании Кухмистерской пройдет лекция экскурсовода Розы Бадыковой (она знает потомков именитого пивовара лично!), а всех гостей будут кормить праздничным сетом, созданным на основе дореволюционного меню.

К столу – деконструированный суп «Прентаньер», фаршированные сморчки со спаржей и топинамбуром, томленая осетрина с солеными лимонами и сливочным соусом и жареная дичь с клюквенным компотом. А на десерт – хрустящий пломбир с печеным яблоком и фейхоа (будут подавать – ну, конечно же! – с темным пенным!).