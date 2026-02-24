Пост – время, когда «ничего нельзя»? Вот три места в Самаре с постным (и очень ярким!) меню

Развеиваем мифы и доказываем, что время Великого Поста не имеет ничего общего с безвкусной, пресной и однообразной едой. Подтверждение – избранная подборка ресторанов, кафе и бистро, которые разработали спешл-меню для всех, кто собирается держать Пост (и будет делать это не только на одной гречке!).
Резюмируем: за салатом с киноа и тыквой идем в мясную (да, да!) гостиную Meat Happens BBQ, за бургером с растительным мясом и гуакамоле – в бистро «Земляне», а за паштетом из фасоли с овощным тартаром на английском маффине – в кафе-магазин «Гастромания».
Самое мясное место в городе уже готово встречать всех, кто держит Пост, специальными позициями в меню. Начинаем обед или ужин с салата с киноа и тыквой или отдаем предпочтение картофельному салату с ароматным маслом и соленьями. В качестве основного блюда заказываем печеный батат с «пенной» фасолью и овощной сальсой (или жареный баклажан с постным соусом песто!), а на десерт угощаем себя пряной грушей с банановым кремом и виноградной карамелью. Никаких компромиссов – только чистый вкус и польза.
Команда бистро (читать: адепты суперфуда и локальных специалитетов!) ответственно подготовилась к запуску постного меню, которое появилось в «Землянах» сегодня. Бренд-шеф Иван Оленин разработал салат – витаминную бомбу! – из квашеной капусты, опят и жареного картофеля: идеальным комбо к нему станет весеннее соте из редиса, фасоли, брокколи и шпината. Тем, кто захочет чего-то посытнее, здесь предложат пасту с фрикадельками из растительного мяса с томатным соусом и базиликом, а на добавку – зеленый бургер с гуакамоле и картофелем. В общем, говорим «да!» легкости.
Постно – значит вкусно (поддерживаем всеми руками это убеждение!). Для всех, кто принял осознанное решение – держать Пост, в «Гастромании» придумали несколько позиций, которые помогут прожить это время максимально насыщенно, глубоко и не скучно. Пробуем ньокки с грибами, овощную темпуру с орехово-имбирным соусом , салат с фунчозой, маринованными овощами, чукой и мятно-базиликовым песто, а также паштет из фасоли с овощным тартаром на английском маффине.
Фото: Михаил Денисов, архивы пресс-служб
Комментарии (0)