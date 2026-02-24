Пост – время, когда «ничего нельзя»? Вот три места в Самаре с постным (и очень ярким!) меню

Развеиваем мифы и доказываем, что время Великого Поста не имеет ничего общего с безвкусной, пресной и однообразной едой. Подтверждение – избранная подборка ресторанов, кафе и бистро, которые разработали спешл-меню для всех, кто собирается держать Пост (и будет делать это не только на одной гречке!).

Резюмируем: за салатом с киноа и тыквой идем в мясную (да, да!) гостиную Meat Happens BBQ, за бургером с растительным мясом и гуакамоле – в бистро «Земляне», а за паштетом из фасоли с овощным тартаром на английском маффине – в кафе-магазин «Гастромания».