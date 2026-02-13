Съешь это! Собака.ru нашла пять гастроновостей Самары за неделю

Кофейная валентинка в «Корже»

До воскресенья пьем только это: в «Корже» появился насыщенный фильтр-кофе с мягкой кислинкой вишни, свежестью арбуза и яркой цитрусовой нотой сиропа «апероль» (внимание: ни капли алкоголя!).

Фестивальный сет в «Землянах»

Городу надо поторопиться: познакомиться с сетом, который разработал бренд-шеф бистро «Земляне» Иван Оленин специально для фестиваля ресторанных концепций премии «Пальмовая ветвь», можно до 15 февраля. В гастронабор входят паштет из цыпленка с томленой тыквой и гречишным медом, овсяная каша с креветками и картофельными чипсами, фирменные конфеты и напиток.

Десерт-письмо в «Босфоре»

Письмо, которое можно съесть, придумали в «Босфоре». Внутри никаких секретиков, только мусс с имбирем и лимоном, свежий гранат и тонкий акцент кинзы.

Булочка с шоколадом от Ma Miche

Булочка с корицей – аут, булочка с шоколадом – ин! В студии ремесленного хлеба Ma Miche появилась сдобная новинка с бельгийской начинкой. Нам очень жаль, что запах все еще не научились передавать онлайн!

Фуд-пейринг от «Варибариста»

День всех влюбленных закончится, а вот поиск идеальных пар (съедобных) – нет! В воскресенье собираемся в Skuratov Coffee на Максима Горького и вместе с основателем проекта «Варибариста» Аней Шалыгиной ищем вау-комбинации и необычные сочетания еды и напитков.