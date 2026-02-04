Чтобы все съели! Собака.ru выбрала пять новостей из самарского гастромира

Гостевая смена в La Volte

В пятницу и субботу Самара (в лице La Volte!) будет принимать в гостях Нижний Новгород (проект Fiorentina!). С пяти до десяти вечера в ресторане гостям будут предлагать позиции из спешл-меню: мясные суши с фуагра, карпаччо из пиканьи, пасту со стейком, тартар из говядины и шоколадный ганаш.

Бедро цыпленка с кремом из батата в «Людях»

Ох уж эти «Люди»! Команда бара добавила в меню жаренное под прессом бедро цыпленка с кремом из батата, трюфельным понзу, миксом салата, молодым маринованным цукини и зеленым горошком. И это песня!

Паста в «Перчини»

Одним мясом сыт не будешь, а вот если к пасте добавить четыре вида мяса – другой разговор. Казаречче собственного приготовления здесь зарифмовали с нежными митболлами из говядины и свинины, куриными колбасками, беконом и пепперони. Мясное ассорти заправляют сливочно-томатным соусом, сверху блюдо «укутывают» в румяную шапочку из теста, а подают спешл на сковороде.

Гастроколлаба «ХВАТа» и Very Peri

Зумерам понравится (да и вообще всем тоже!): на субботней аниме-вечеринке в «ХВАТе» за еду будут отвечать ребята из Very Peri. По случаю готовят специальное меню: будет острый и неострый рамен с говядиной в формате ту го (в стакане!), а еще несколько видов онигири: с курицей, тунцом и чукой.

Обновленное меню в «Кутеже»

Важная напоминалка для тех, кто собирается кутить все выходные: в баре можно заказать не только закуски, но и полноценные блюда. Выбираем между свиными ребрами в кисло-сладком соусе, борщом с томленой говядиной и перловой кашей с лангустинами – по-царски, не меньше!