Вок с мачете и кальмаром, лепешки из печи и пирожки с мясом: гастроновости самарского общепита этой недели

Гастроновости, которые мы заслужили: в Lunasole появились греческие лепешки (и не только!), «Рюмочка» запланировала гостевую смену в тольяттинской «Тайной комнате», Meat Happens BBQ запустили азиатское меню с фо бо, в Koza Tapas начали выпекать пирожки, а в La Volte перепридумали ньокки (одобряем сочетание сельдерей + бекон!).

Новое меню в Lunasole

Средиземноморские новинки уже в городе: карпаччо из осьминога, ризотто с тигровой креветкой, гирос со свининой и лепешки – прямиком из дровяной печи! Поняли, что хотим все сразу. 

Гостевая смена «Рюмочки» в «Тайной комнате»

Самара едет в Тольятти: уже завтра, 30 января, шеф-бармен Денис Попков и бармен Никита Мачехин из «Рюмочки» проведут гостевую смену в баре «Тайная комната». Ожидаются авторские коктейли из обновленного меню RENAISSANCE.

Азия в Meat Happens BBQ

Это точно надо пробовать: в мясной гостинной Meat Happens BBQ появилось спешл-меню с фо бо BBQ с мозговой костью, воком с мачете и кальмаром, а еще моти (вкусы – для взрослых!). 

Пирожки в Koza Tapas

Гастрономическое роскошество, не меньше: в обновленном меню Koza Tapas были замечены авторские пирожки. На выбор – с мясом и картофелем и с форелью, рисом и шпинатом. 

Ньокки из сельдерея с беконом в La Volte

Хрустящий бекон, соус ромеско, нежные ньокки и выдержанный пармезан – сочетание (на наш вкус!) – сто из ста. 

Фото: Социальные сети ресторана Lunasole

