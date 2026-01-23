Гастроновости этой недели: выбрали топ-пять блюд и напитков Самары

Новая паста в «Искре»

Шеф-повар Григорий Ермаков вернулся с московской стажировки, поймал волну вдохновения и практически полностью обновил в меню всю страничку с пастой. Теперь кафе богаче на четыре новых вида – от спагетти и букатини до джемелли и фарфалле. К основе добавляют разное (местами очень необычное!): креветки и тартар из кабачка, вонголе, рагу из бычка, судака и пармскую ветчину в паре с горгонзолой.

Десерт в виде iPhone в Brims

Вот это лимитка: игристая брассерия Brims выпустила десерт-смартфон в ограниченном количестве. Начинка у «телефона» богатая: сливочный чизкейк соседствует с цукатами из апельсина, белым шоколадом и песочным печеньем.

Кедровое какао в Skuratov Coffee

Иногда все прекрасное возвращается: до 25 января в кофейнях Skuratov Coffee доступно кедровое какао. Вкус топленого шоколада, кедровая паста, посыпка из бобов тонка – телепорт в прошлую зиму, не меньше.

Новые завтраки в «Корже»

Завтрак – вопрос первой важности (доверяем его кофейням «Корж»): в меню появились рисовая каша на кокосовом молоке, сливочная овсяная на классическом и те самые тыквенные панкейки со сливочным кремом и конфи на выбор – клубника-вишня или банан-манго.

Новинки в меню Meat Happens BBQ

Идем в Meat Happens BBQ не только за вау-мясом: меню дополнили неординарными позициями – салатом с креветками и хурмой, булгуром с козьим сыром и хурмой и десертом Павловой с мандаринами.