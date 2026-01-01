А «Судакъ»-то вырос: рестобар отметил свой первый День рождения

Теперь ему – рестобару – целый год. Первый День рождения отмечали ярко и громко: гастрономический ужин от шеф-повара дополняли диджей-сет от столичного гостя МС Палыча и музыкальное сопровождение от Романа Ожегова и Олеси Шамариной, а также согревающие пряные напитки, которые появились в меню в канун Нового года.

Тем, кто не попал на праздник с живой музыкой, не расстраиваться: команда рестобара «Судакъ» планирует проведение музыкальных вечеров и караоке-встреч уже в ближайшее время.