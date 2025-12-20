Атмосфера великих отелей, призы и ночь, полная приключений: как отметят День рождения в «Посольстве»

Барный особняк отмечает – размашисто и креативно – свой второй день рождения.

Событие, которое нельзя пропускать: чтобы отметить свой второй день рождения, барный особняк «Посольство» на одну ночь станет Гранд-отелем и превратит ночь в увлекательное путешествие, наполнив ее атмосферой легендарных отелей – от Savoy и Ritz до «Метрополя» и Nishiyama – и приключениями!

20 декабря постояльцев Гранд-отеля ждут праздничные диджей-сеты от Gabiiseven, Насти Столповской и GammyBear, джаз-настроение от Royal Jazz Band и встреча с гостями из прошлого: балеринами, артистками Moulin Rouge и таинственным азиатским старцем.

Волшебство начинается прямо сегодня! Не упустите возможность раскрыть секрет ключей и чемоданов, включиться в игру и выиграть ночь в отеле Lotte или путешествие в Дагестан!