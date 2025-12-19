Это наши гастронаходки! Пять новинок кафе, кофеен и ресторанов Самары

Завершать неделю голодными – плохая примета (и мы в это верим!). Изучили обновления в кафе, кофейнях и ресторанах Самары и нашли там пэпэ-лосося под шубой, гребешки с икрой, пунш с шиповником, десерт со стабилизированным соком мандарина и горячий бабл-ти «Ночь в Изнанке» (по мотивам «Очень странных дел»).
Уверенным, что Новый год и правильное питание – понятия из параллельной вселенной, срочно поменять свое мнение! В «Пэпэ» появились зимние блюда: от наваристого борща и оливье до (!) лосося под шубой.
Ребра су-вид с бэйби картофелем, оливье с бужениной, гребешки, селедка под шубой и – классика всех времен и народов – бутерброды с красной икрой – звездный час новогодних новинок в «Рюмочке» настал!
Напитки из серии «Дом мечтателей» в Surf Coffee
Что было внутри наших красивых стаканов из Surf Coffee на этой неделе? «Ягодный шиповник» – пунш со вкусом винограда, шиповника и вишни, капучино «Пряный мандарин», мокко «Цитрусовый брауни» и матча «Белый юдзу» – в общем, все из новогодней серии!
Кофейня представила сразу две десертные новинки (с предновогодним флером и сладкими воспоминаниями о лете!): мандариновый десерт из нежного кокосово-творожного крема и стабилизированного сока мандарина и клубничную тарталетку.
«Очень странные дела» вносят свои коррективы в меню самарских кафе и ресторанов: «Хокку» ввели три спэшла – «Эксперимент №11», «Ночь в Изнанке» и «Лето в Хоукинсе-85». И все это горячий бабл-ти!
