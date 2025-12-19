Это наши гастронаходки! Пять новинок кафе, кофеен и ресторанов Самары

Спэшлы в «Пэпэ»

Уверенным, что Новый год и правильное питание – понятия из параллельной вселенной, срочно поменять свое мнение! В «Пэпэ» появились зимние блюда: от наваристого борща и оливье до (!) лосося под шубой.

Новогоднее меню в «Рюмочке»

Ребра су-вид с бэйби картофелем, оливье с бужениной, гребешки, селедка под шубой и – классика всех времен и народов – бутерброды с красной икрой – звездный час новогодних новинок в «Рюмочке» настал!

Напитки из серии «Дом мечтателей» в Surf Coffee

Что было внутри наших красивых стаканов из Surf Coffee на этой неделе? «Ягодный шиповник» – пунш со вкусом винограда, шиповника и вишни, капучино «Пряный мандарин», мокко «Цитрусовый брауни» и матча «Белый юдзу» – в общем, все из новогодней серии!

Десерты в Samara Power

Кофейня представила сразу две десертные новинки (с предновогодним флером и сладкими воспоминаниями о лете!): мандариновый десерт из нежного кокосово-творожного крема и стабилизированного сока мандарина и клубничную тарталетку.

Горячие бабл-ти из «Хокку»

«Очень странные дела» вносят свои коррективы в меню самарских кафе и ресторанов: «Хокку» ввели три спэшла – «Эксперимент №11», «Ночь в Изнанке» и «Лето в Хоукинсе-85». И все это горячий бабл-ти!