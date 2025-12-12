Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Что мы ели и пили всю неделю? Какао с карамельной пшеницей, пицца с мандаринами и тирамису с персиками

Точно знаем, что дальше жить без гастроновостей от Собака.ru просто невозможно (но пока не можем этого доказать!): так что будем регулярно делиться тем, что едим и пьем всю неделю. Гастрогероями на этот раз стали какао с карамельной пшеницей, мегабургеры, пшенная каша с хурмой и ряженкой, тирамису с персиками и пицца (внимание!) с новогодним настроением. 

Новые напитки в «Землянах»

Во-первых, это красиво. Во-вторых, согревающе и бодряще. Заглядываем в бистро «Земляне» на какао с карамельной пшеницей, сырный раф и латте «Пряная тыква». Осторожно, горячо (и очень привлекательно!). 

Бургеры от «Бутылиста»  

Боттлшоп запускает спешлы в барах-партнерах, и бургер в Community – первый из них. Складываем ингредиенты «говяжья котлета, овсяная булочка с беконом, жареный лук, сыр чеддер, салат айсберг и вишневый соус» в песню и наслаждаемся. 

Раздвоение меню в «Эклерной»

Декабрь разделил «Эклерную» на два (и это очень хорошо!): теперь в кафе доступны утреннее и основное меню. На завтрак обязательно пробуем пшенную кашу с хурмой и ряженкой, а еще картофельный гратен с мортаделлой и эспумой из пармезана.

Три новых десерта в Lunasole

Расставляем акценты правильно (на свежесть, легкость и баланс!): за новыми десертами отправляемся в Lunasole. Здесь ввели тирамису с персиками, медовое пирожное с красным апельсином и Его Величество «Колизей». 

Пицца с мандаринами в «Перчини»

Вишенка на торте (читать: мандарины на пицце!) нашей подборки – новинка от «Перчини». На пышном тесте подружились мандарины, бекон, нежный творожный сыр и легкая имбирная заправка.

Фото: Архивы пресс-служб

