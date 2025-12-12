Что мы ели и пили всю неделю? Какао с карамельной пшеницей, пицца с мандаринами и тирамису с персиками

Новые напитки в «Землянах»

Во-первых, это красиво. Во-вторых, согревающе и бодряще. Заглядываем в бистро «Земляне» на какао с карамельной пшеницей, сырный раф и латте «Пряная тыква». Осторожно, горячо (и очень привлекательно!).

Бургеры от «Бутылиста»

Боттлшоп запускает спешлы в барах-партнерах, и бургер в Community – первый из них. Складываем ингредиенты «говяжья котлета, овсяная булочка с беконом, жареный лук, сыр чеддер, салат айсберг и вишневый соус» в песню и наслаждаемся.

Раздвоение меню в «Эклерной»

Декабрь разделил «Эклерную» на два (и это очень хорошо!): теперь в кафе доступны утреннее и основное меню. На завтрак обязательно пробуем пшенную кашу с хурмой и ряженкой, а еще картофельный гратен с мортаделлой и эспумой из пармезана.

Три новых десерта в Lunasole

Расставляем акценты правильно (на свежесть, легкость и баланс!): за новыми десертами отправляемся в Lunasole. Здесь ввели тирамису с персиками, медовое пирожное с красным апельсином и Его Величество «Колизей».

Пицца с мандаринами в «Перчини»

Вишенка на торте (читать: мандарины на пицце!) нашей подборки – новинка от «Перчини». На пышном тесте подружились мандарины, бекон, нежный творожный сыр и легкая имбирная заправка.