Семилетие в подвальчике! Бар «Проливка» готовится отмечать день рождения два дня подряд

Отмечаем день рождения «Проливки» два дня подряд (и потихоньку готовим организм к предстоящему новогоднему веселью). Чувствуем, что камерный бар на Куйбышева встретит свое семилетие громко: 12 декабря ожидается лайв-день с выступлениями групп «Труд» и «Сибарит», диджей-сетами от Tilly и Шалфея. В этот же день здесь будет работать мерч-станция: каждый сможет напечатать себе праздничный принт. Продолжение банкета запланировано на 13 декабря: диджейский пульт займут Паша Басов и Timerbai, а топовые мастера города будут украшать праздничными мини-тату руки (и другие части тела!) гостей.