Новости

Шесть курсов из локальных блюд: в Puri на Куйбышева пройдет вечер русской кухни

Битвы шефов не будет! Зато ожидается камерный гастровечер русской кухни в Puri. Уже в этот четверг, в половину восьмого вечера, в ресторане на Куйбышева встретятся бренд-шеф, входящий в Micheline guide 2022, и телеведущая телеканала «Еда» Ольга Морозенко и концепт-шеф Puri Георги Каховский: вместе они будут угощать гостей авторскими блюдами из локальных продуктов (запланировано целых шесть курсов!). Что будет? Пока секрет! Но мы уверены – ужин останется в памяти надолго.

Фото: архивы пресс-служб

