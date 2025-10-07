Все, что вы хотели узнать о «Гастроспирали»: новая русская кухня, гастрономический рекорд и шанс получить футболку с автографом Артема Дзюбы

В прошлую субботу на эко-турбазе «Лукоморие» состоялось открытие всероссийского гастрономического фестиваля «Гастроспираль», который семейная ферма «Волжская улитка» организовала при поддержке Министерства туризма Самарской области и Всероссийской Ассоциации шеф-поваров «Шефс Тим Раша». А для всех, кто пропустил церемонию открытия – и официальный гастрономический рекорд страны, внесенный в Книгу рекордов России! – у нас есть хорошие новости: специальное меню фестиваля, основой которого стали улитки, можно оценить в ресторанах Москвы, Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. Важно: всех, кто попробует тыквенный суп с лемонграссом, брускетту с печенью улитки с соусом из черной смородины и икрой улитки, мороженое с печенью улитки, ролл с авокадо и печенью улитки и коктейль на печени улитки, ждет приятный сюрприз – возможность выиграть футболку ФК «Акрон» с автографом Артема Дзюбы. Подробности можно уточнить на месте: специальное меню «Гастроспирали» доступно в арт-кафе «Рукав», ресторанах «Рыбалтика» и «Репин», баре «47 градусов» и суши-баре «Кинг Клаб».