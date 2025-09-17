Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Какая Самара на вкус? В конце сентября в Самаре пройдет гастрофест «Самара со вкусом»

Знаем ответ – хлебная, пенная, вишневая, яблочная – и не только! А что будет, если объединить эти вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте? Получится большой гастрофест «Самара со вкусом», который пройдет в День туризма, 27 и 28 сентября, у бассейна ЦСКА ВВС. 

Ожидается фудзона (более двухсот участников!), мастер-классы от бэст-шефов, лайв-музыка, интерактивы для детей и велнес-зона для отдыха и йоги. И на десерт – внимание! – в рамках мероприятия запланировано народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом области. Что выбираем?

Фото: Архивы пресс-служб

