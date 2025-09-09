Маргарита Бароновская: «Мне кажется, свадебный банкет – это один из самых важных ужинов в жизни каждого человека»

В организации свадебного банкета нет мелочей, уверена Маргарита Бароновская. Идеолог ресторана премиум-класса «Гринберг» рассказала, как превратить свадебную церемонию в событие, которое запомнится надолго!
«Превратив архитектурный памятник в центре города в стильный и роскошный ресторан, мы хотели решить две главные задачи: подарить самарским гурманам достойное заведение с хорошей кухней и добавить в жизнь города яркие гастрономические праздники. И конечно, мы хотели, чтобы у всех пар, которые начинают совместную жизнь, была возможность организовать свадьбу своей мечты!
Мне кажется, свадебный банкет – это один из самых важных ужинов в жизни каждого человека. Это как красная строка, с которой начинается история молодой семьи. Поэтому в организации свадебного банкета важна каждая мелочь!
«Гринберг» с его роскошным интерьером в стилистике XIX века можно назвать идеальной площадкой для проведения свадебных банкетов. Но мы прекрасно понимаем, что интерьер не может служить гарантией того, что свадебный праздник пройдет идеально: нужно максимально настроиться на волну молодоженов. Поэтому все залы ресторана оснащены в соответствии с самыми строгими требованиями XXI века: профессиональный звук, эстрадное световое оборудование, проектор, вокальная радиосистема и театральный свет, дающий возможность выбрать один из шестнадцати цветов для подсветки стен».
«В нашем ресторане есть три зала, в которых можно будет реализовать любой сценарий вечера: от сдержанной «классики» в стиле дворянского бала до смелых экспериментов. В зависимости от выбранного сценария, можно будет выбрать один из нескольких цветовых вариантов столового текстиля. На первом этаже ресторана работает гастробар, в котором можно устраивать банкеты на сорок человек, зал на втором этаже рассчитан на сорок пять гостей, а в банкетном зале «Беатриче», который недавно начал свою работу, хватит места для семидесяти гостей! Если планируется масштабное торжество, под него можно забронировать весь ресторан. Для ценителей камерных ужинов в «Доме Гринберга» скоро откроется уютный VIP-зал, рассчитанный на прием до шестнадцати гостей. Здесь можно будет с комфортом разместиться за элегантно сервированными столами или на мягкой зоне. Также зал оснащен отдельной курительной комнатой.
А уже совсем скоро в «Доме Гринберга» распахнет двери клуб «Некрасов»: еще одно пространство, которое идеально подойдет для банкетов, мальчишников, девичников и других важных событий. Пока мы сохраняем лёгкую интригу, но немного приоткрыть завесу тайны можно: для неспешных бесед выделили в клубе место для сигарной комнаты, для создания праздничной атмосферы мы оснастили «Некрасов» профессиональным световым и звуковым оборудованием, а чтобы придать торжеству особое звучание, установили в зале новейшую караоке-систему.
«Специально для торжеств шеф-повар ресторана «Гринберг» разработал банкетное меню: можно выбирать холодные закуски, салаты и горячие блюда, опираясь на предпочтения своих гостей. Кстати, каждый гость праздника получает меню вечера в персональном конверте, чтобы можно было заранее ознакомиться с гастрономическим сопровождением вечера.
Но это не все сюрпризы, которые ждут молодоженов: в нашей кондитерской можно заказать эксклюзивный торт, который станет главным украшением праздника!
Напишите первую страницу семейной истории в «Гринберге» — начните совместную жизнь красиво!».
