Маргарита Бароновская: «Мне кажется, свадебный банкет – это один из самых важных ужинов в жизни каждого человека»

В организации свадебного банкета нет мелочей, уверена Маргарита Бароновская. Идеолог ресторана премиум-класса «Гринберг» рассказала, как превратить свадебную церемонию в событие, которое запомнится надолго!

«Превратив архитектурный памятник в центре города в стильный и роскошный ресторан, мы хотели решить две главные задачи: подарить самарским гурманам достойное заведение с хорошей кухней и добавить в жизнь города яркие гастрономические праздники. И конечно, мы хотели, чтобы у всех пар, которые начинают совместную жизнь, была возможность организовать свадьбу своей мечты!

Мне кажется, свадебный банкет – это один из самых важных ужинов в жизни каждого человека. Это как красная строка, с которой начинается история молодой семьи. Поэтому в организации свадебного банкета важна каждая мелочь!

«Гринберг» с его роскошным интерьером в стилистике XIX века можно назвать идеальной площадкой для проведения свадебных банкетов. Но мы прекрасно понимаем, что интерьер не может служить гарантией того, что свадебный праздник пройдет идеально: нужно максимально настроиться на волну молодоженов. Поэтому все залы ресторана оснащены в соответствии с самыми строгими требованиями XXI века: профессиональный звук, эстрадное световое оборудование, проектор, вокальная радиосистема и театральный свет, дающий возможность выбрать один из шестнадцати цветов для подсветки стен».