Новые вкусы нового сезона: осенние обновления в меню самарских ресторанов

Хорошие новости для всех, кто грустит от мыслей о скором прощании с летом: шефы «Перчини», Puri и Koza Tapas приготовили несколько ярких – осенних – обновлений, которые помогут забыть о грусти.
Пожалуй, самое масштабное обновление меню прошло в «Перчини»: гостей итальянских ресторанов ждут хрустящие куриные крылышки, русская солянка, бефстроганов из двух видов мяса, куриный шницель, рыбные котлеты и (что? да!) мидии, которые можно заказывать как отдельное – с чиабаттой – блюдо или в соусе на выбор и с картофелем фри. Для приверженцев религии пэпэ в меню есть новые салаты: салат с киноа, индейкой, рукколой и томатами и салат с языком, огурцами и яблоком. А на десерт можно взять тирамису, вишневую лазанью, баноффи-пай, шоколадный брауни с домашним мороженым или канеле с южно-французским шармом и апельсиновым конфитюром.
В ресторане Puri лето можно проводить стейком из утки, обжаренным до золотистой корочки, со сладким кремом из батата, вишневым соусом и зеленым маслом.
В меню ресторанов Koza Tapas появился бургер с говяжьей – полный отрыв! – котлетой и открылся сезон знакомства с новыми тапасами. Фавориты редакции: идеальный баланс сливочной нежности куриного паштета и сладкой кислинки бархатистого малинового джема, сочетание сочной томатной сальсы и нежного молочного вкуса моцареллы и страстный танец насыщенного вкуса тамбовского окорока и сладковато-пикантной карамельности густого лукового варенья.
Фото: Архивы пресс-служб
