Новые вкусы нового сезона: осенние обновления в меню самарских ресторанов

Пожалуй, самое масштабное обновление меню прошло в «Перчини»: гостей итальянских ресторанов ждут хрустящие куриные крылышки, русская солянка, бефстроганов из двух видов мяса, куриный шницель, рыбные котлеты и (что? да!) мидии, которые можно заказывать как отдельное – с чиабаттой – блюдо или в соусе на выбор и с картофелем фри. Для приверженцев религии пэпэ в меню есть новые салаты: салат с киноа, индейкой, рукколой и томатами и салат с языком, огурцами и яблоком. А на десерт можно взять тирамису, вишневую лазанью, баноффи-пай, шоколадный брауни с домашним мороженым или канеле с южно-французским шармом и апельсиновым конфитюром.