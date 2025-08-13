Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Правильный стейк с видом на закат: как проводить самарское лето

Команда ресторана «Рибай» приготовила для всех, кто уже собирается провожать лето, сразу две хорошие новости! Во-первых, этим летом в ресторане обновили уютную просторную веранду с видом на Волгу. Во-вторых, шеф-повар ресторана ввел в меню новые стейки и подарил волжанам возможность собрать роскошное комбо – правильный стейк и легендарный самарский закат. Рекомендуем сочетать закаты со стейком «Нью-Йорк» – авторской «аранжировкой» стейка рибай – и стейком «Блейд» из говядины Black Angus зернового откорма. А для тех, кто не любит – да, такое тоже случается! – стейки, в новинках меню есть свиные ребрышки барбекю – мясо настолько нежное, что буквально соскальзывает с кости.

Фото: Архивы пресс-служб

