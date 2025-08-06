Они дадут джазу! В Puri на Куйбышева пройдет музыкальный вечер

В следующую пятницу – 15 августа – после работы ничего не планируем: занимаем столик на веранде Puri и готовимся провести вечер в окружении джаза. Ожидается яркий музыкальный микс: за вокал и клавиши будет отвечать артист из Франции Жан Жиоржи, за ударные – Денис Рыбаков, за гитару – Дмитрий Хорошайло, а за бас – Дмитрий Китов.

Сбор гостей запланирован на семь вечера, а ровно через час начнется джаз-программа. Считаем, что закат на Куйбышева, живая музыка и смолтоки – самый подходящий сценарий для теплого августовского вечера.