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Они дадут джазу! В Puri на Куйбышева пройдет музыкальный вечер

В следующую пятницу – 15 августа – после работы ничего не планируем: занимаем столик на веранде Puri и готовимся провести вечер в окружении джаза. Ожидается яркий музыкальный микс: за вокал и клавиши будет отвечать артист из Франции Жан Жиоржи, за ударные – Денис Рыбаков, за гитару – Дмитрий Хорошайло, а за бас – Дмитрий Китов

Сбор гостей запланирован на семь вечера, а ровно через час начнется джаз-программа. Считаем, что закат на Куйбышева, живая музыка и смолтоки – самый подходящий сценарий для теплого августовского вечера.

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ООО «ПУРИС САХЛИ»
ИНН 6316290339
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Фото: Архивы пресс-служб

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