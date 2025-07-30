Поиграем? В завершающий день июля в Puri пройдет дегустационный вечер Ожидаются шесть позиций игристого и самое настоящее гастропутешествие от концепт-шефа заведения!

Завершающий вечер июля (что? уже?) точно не будет томным, а все потому, что в Puri на Куйбышева пройдет дегустационный вечер – с пузырьками в фужере! В программе: шесть позиций игристых напитков из региона Франции – Шампань, много интересной информации от экспертов компании Wine&Only Вероники Литвиной и Севы Князева и настоящее гастропутешествие – обещают тартар из гребешка и лимонный тарт с меренгой! – от концепт-шефа Георги Каховского. Старт вечера – в половину восьмого.

Реклама

ООО «ПУРИС САХЛИ»

ИНН 6316290339

Erid 2VtzqwsZR7v