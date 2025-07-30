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Поиграем? В завершающий день июля в Puri пройдет дегустационный вечер Ожидаются шесть позиций игристого и самое настоящее гастропутешествие от концепт-шефа заведения!

Завершающий вечер июля (что? уже?) точно не будет томным, а все потому, что в Puri на Куйбышева пройдет дегустационный вечер – с пузырьками в фужере! В программе: шесть позиций игристых напитков из региона Франции – Шампань, много интересной информации от экспертов компании Wine&Only Вероники Литвиной и Севы Князева и настоящее гастропутешествие – обещают тартар из гребешка и лимонный тарт с меренгой! – от концепт-шефа Георги Каховского. Старт вечера – в половину восьмого. 

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ООО «ПУРИС САХЛИ»
ИНН 6316290339
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Фото: Архивы пресс-служб

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