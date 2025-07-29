Ренессанс купеческой культуры: что ждет гостей гастрономического ужина в «Посольстве»

Закрываем июль по-купечески: в этот четверг в рамках четвертого сезона федерального гастрономического проекта «География России» в барный особняк «Посольство» приедет бренд-шеф ресторана Ruski Александр Волков-Медведев. Вместе с шеф-поваром «Посольства» Денисом Устяком, он подарит Самаре ужин, в котором отразится дух купеческой культуры Поволжья. Основой его меню станут локальные сезонные продукты, традиционные приемы приготовления и бережно переосмысленные рецепты. Это отличная возможность попробовать заливное из осетра с щавелем и икрой, пироги с поволжским бульоном, маринованного в квасном сусле судака с полбой в солодовом сиропе и томленым шалотом в «Жигулевском» пенном и другие блюда, отражающие традиции, сезонность и купеческий характер нашего города. Встречаемся в «Посольстве» 31 июля.