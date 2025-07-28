Выше только звезды: как прошел гастрономический ужин «На высоте»

Украшением V Межрегионального фестиваля локального продукта «Волжские сезоны» стал гастрономический ужин «На высоте»: 24 июля в колесо обозрения в парке Гагарина превратилось в роскошный ресторан с видом на город. Четыре круга на колесе – четыре гастрономических откровения от бренд-шефов «Ресторанной компании Поляна» Евгения Гурина и Андрея Рогачёва: меню уникального ужина состояло из четырех курсов блюд с волжскими специалитетами и местными продуктами. Гостей угощали пшеничным ремесленным хлебом на жигулевском пенном со взбитым сливочным маслом на местных лесных грибах, мозаикой из судака и сома, уткой с полбой, копченой вишней и смородиновым жу и мороженым на жигулевском пенном с лесными орехами на ржаной бриоши. А приятным дополнением к этим курсам стал безалкогольный коктейль «Купеческий» от шеф-бармена Егора Ширяева, аудиогид от краеведа Андрея Артемова с интересными фактами о Самаре и музыкальными вставками и выездное обслуживание от «Юлэнди Кейтеринг».