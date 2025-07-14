Три шефа, семь курсов и легендарное заливное из рака: как прошел гастроужин в «Русико»

9 июля в рамках V Межрегионального фестиваля локального продукта «Волжские сезоны» устроили настоящий праздник волжской кухни! Бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев вместе со звездным гостем из Нижнего Новгорода Глебом Левицким – бренд-шефом ресторана «Парк Культуры», «Печерка», «Темп» и Park-bistro – представили гостям ресторана «Русико» эксклюзивное меню из семи курсов с яркими локальными акцентами.

Волжские акценты в классических блюдах – копченый сом, волжская ботарга, судак и осетр – помогли создать эффект погружения в атмосферу волжских просторов, преддесерт – шарлотка с жигулевской вишней и кремом из вареной сгущенки, которую на глазах у гостей ароматизировали парфюмом на основе местной вишни «Бещевской» с добавлением пряного рома – добавил в мелодию вечера нотки вау-эффекта, а гвоздем гастропраздника стало легендарное заливное из рака с конфетой из печени. Это сложное и трудоемкое блюдо по праву считается визитной карточкой фестиваля: в финале XIII Международной премии Russian Event Awards в Нижнем Новгороде оно вызвало восхищение жюри и помогло фестивалю завоевать первое место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Винное сопровождение для семи курсов подбирал сомелье Александр Миронов, а одним из украшений ужина стал коктейль от шеф-бармена «Ресторанной компании Поляна» Егора Ширяева «Купеческий», в котором аромат можжевельника, растущего в Жигулевских горах, сочетается со вкусом летних дачных яблок и вишни.

Генеральным партнером гастроужина выступила компания Simple Wine с проектом «Большое русское вино», ведущим вечера стал заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко, за музыкальное сопровождение отвечала диджей Настя Столповская. Финалом гастрономического ужина стали бурные аплодисменты, которые получила звездная команда поваров «Ресторанной группы Поляна», подарившая всем яркий праздник.