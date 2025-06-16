Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

«Волжские сезоны» на ВДНХ: как прошла гастрономическая презентация Самарской области в столице

В прошлую субботу самарские шеф-повары демонстрировали гастрономический потенциал региона на ВДНХ: яркая гастрономическая презентация Самарской области прошла в Доме Российской кухни в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!».

«Ресторанная компания Поляна» совместно с Туристским информационным центром Самарской области представили уникальные блюда, созданные шеф-поварами Евгением Гуриным и Андреем Рогачевым для гастрономического фестиваля «Волжские сезоны»: изысканную корзинку из волжского судака с икрой сазана и оригинальное Жигулевское мороженое с ржаной гренкой, в котором слегка горьковатый вкус знаменитого пенного идеально сочетается с нежной сладостью любимого с детства десерта.

Анна Павкина

директор ТИЦ Самарской области

Мы искренне верим, что это мероприятие станет отличным поводом открыть для себя красоту Самарской области и посетить фестиваль «Волжские сезоны». В этом году гастрономический фестиваль отмечает свой юбилей, и организаторы подготовили множество интересных мероприятий, включая мастер-классы и дегустации, которые позволят насладиться волжской кухней и совершить настоящие гастрономические открытия.

Фото: Гастрономическая карта России

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: