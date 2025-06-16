«Волжские сезоны» на ВДНХ: как прошла гастрономическая презентация Самарской области в столице

В прошлую субботу самарские шеф-повары демонстрировали гастрономический потенциал региона на ВДНХ: яркая гастрономическая презентация Самарской области прошла в Доме Российской кухни в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!».

«Ресторанная компания Поляна» совместно с Туристским информационным центром Самарской области представили уникальные блюда, созданные шеф-поварами Евгением Гуриным и Андреем Рогачевым для гастрономического фестиваля «Волжские сезоны»: изысканную корзинку из волжского судака с икрой сазана и оригинальное Жигулевское мороженое с ржаной гренкой, в котором слегка горьковатый вкус знаменитого пенного идеально сочетается с нежной сладостью любимого с детства десерта.