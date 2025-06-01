По жигулевской вишенке? В Самаре стартовал гастрономический фестиваль «Волжские сезоны»

И мы уже знаем, что станет настоящим гастроблокбастером этого года – коктейль на основе жигулевской вишни и куйбышевского яблока.

Расступаемся: лето, а вместе с ним и гастрономический фестиваль «Волжские сезоны» уже пришли в Самару. И это сразу чувствуется! Город переполняют ароматы локальных продуктов: от местных сыров и свежей волжской рыбы до спелых яблок и той самой жигулевской вишни. Последние, кстати, стали главными героями нового коктейля «Купеческий», который придумал и воплотил в жизнь бар-менеджер «Ресторанной компании Поляна» Егор Ширяев.

На вкус – как ненадолго телепортироваться в детство: гастротандем из сладких яблок (да, тех самых, деревенских!) и спелой вишни – то, что знакомо каждому, кто рос на волжских берегах. В том числе, и создателю напитка: