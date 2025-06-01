По жигулевской вишенке? В Самаре стартовал гастрономический фестиваль «Волжские сезоны»

И мы уже знаем, что станет настоящим гастроблокбастером этого года – коктейль на основе жигулевской вишни и куйбышевского яблока.
Расступаемся: лето, а вместе с ним и гастрономический фестиваль «Волжские сезоны» уже пришли в Самару. И это сразу чувствуется! Город переполняют ароматы локальных продуктов: от местных сыров и свежей волжской рыбы до спелых яблок и той самой жигулевской вишни. Последние, кстати, стали главными героями нового коктейля «Купеческий», который придумал и воплотил в жизнь бар-менеджер «Ресторанной компании Поляна» Егор Ширяев.
На вкус – как ненадолго телепортироваться в детство: гастротандем из сладких яблок (да, тех самых, деревенских!) и спелой вишни – то, что знакомо каждому, кто рос на волжских берегах. В том числе, и создателю напитка:
Егор Ширяев
бар-менеджер «Ресторанной компании Поляна»
«Для фестиваля мы создали напиток под названием «Купеческий». В нем мы хотели отразить продукты, которые хочется показать гостям нашего города – жигулевскую вишню и куйбышевское яблоко. С ними у меня связаны теплые детские воспоминания и гастрономические открытия. Каждое лето я проводил на даче на полуострове Копылово. Там росли два дерева: яблоня, дарившая сочные, наливные плоды, и вишня, казалось, неиссякаемая. Вишня была везде: в варенье, соусах к мясу, пастиле, компотах… Но самым ярким воспоминанием стало маринование вишни. Сначала я не понимал этот вкус, но потом распробовал и полюбил его. До сих пор прошу родителей оставить мне баночку после дачного сезона».
Попробовать коктейль «Купеческий», а заодно – совершить настоящее гастропутешествие можно во всех заведениях-участниках в городе.
Фото: архивы пресс-служб
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