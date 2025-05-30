Главный вопрос в День окрошки: квас, кефир или что-то еще?

Бренд-шеф ресторана «Земляне»

Ничего не имею против окрошки на мацони или кефире, но мне ближе классическая история с квасом. Главное, что меня очень раздражает в подаче этого летнего супа – набор «сделай сам» из пятьдесяти соусников, которые приносят к блюду. Я люблю, когда все по классике: свежие белый квас, а в него – сразу! – смесь из тертого свежего корня хрена, горчицы и желтка от вареного яйца.