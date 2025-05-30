Главный вопрос в День окрошки: квас, кефир или что-то еще?

Квас, кефир и все-все-все! В честь Дня окрошки – а его отмечают сегодня! – решили запустить вечный окрошечный баттл, который каждый сезон сотрясает социальные сети: на чем готовить этот холодный суп, который давно заслужил почетный статус «Символ волжского лета». Ну, по крайней мере, один из символов. Да, в нашей статистической выборке победил квас – относитесь к этому, как хотите!
Денис Дроздов
Совладелец бара «8бит» и основатель pop-up денерной «Заря»
Делаю окрошку на жигулевском пенном и обязательно добавляю к нему спинки вяленой воблы. По-волжски.
Мария Казак
Генеральный продюсер Маркет-фестиваля «Территория моды»
В «окрошечном» вопрос я традиционалист – делаю ее на квасе. А обязательных ингредиентов у меня два: хрен и редисочка. Других секретов нет.
Ольга Левыкина
Сооснователь арт-клуба «Худрук»
Квас точно нет: вообще не понимаю феномен данного напитка! Если нужно выбирать, я, пожалуй, выберу кефир. А еще лучше просто съесть ее, как салат и запить игристым.
Александр Бердин-Лазурский
Основатель OVO Ceramics
Только квас. Ржаной, темный сладкий!
Анастасия Альбокринова
Куратор галереи «Виктория»
Квас! Покупной, потому что домашний готовила только бабушка, и дальше практику не перехватили.
Татьяна Шевяхова
Совладелица бутика Piccolo
Мой вариант самый классический вариант : квас , желательно домашний как у бабушки в деревне. Покупаю его, в магазинчике, куда квас привозят из монастыря, а когда мама делает, беру у нее. Кстати, у нас дома окрошка – полновесное блюдо! Едим ее вприкуску с грудинкой или салом!
Андрей Олех
Писатель
Как и любой другой сторонник традиционного (что подтверждается историческими источниками) рецепта, я считаю, что использование любой другой основы для окрошки кроме кваса является ересью. Будучи человеком по природе неконфликтным, я не стремлюсь убедить адептов иных (не хочу даже писать каких) продуктов в ошибочности их вкусов. Каждый человек волен выбирать основу для своей окрошки, пусть даже и вопреки здравому смыслу.
Иван Оленин
Бренд-шеф ресторана «Земляне»
Ничего не имею против окрошки на мацони или кефире, но мне ближе классическая история с квасом. Главное, что меня очень раздражает в подаче этого летнего супа – набор «сделай сам» из пятьдесяти соусников, которые приносят к блюду. Я люблю, когда все по классике: свежие белый квас, а в него – сразу! – смесь из тертого свежего корня хрена, горчицы и желтка от вареного яйца.
Кузьма Спесивцев
Управляющий боттлшопом «Бутылист»
Когда-то в Свияжском мужском монастыре я вкусил мятно-ржаной квас, и он на долгое время возглавил первенство безалкогольных напитков. Свежесть мяты и терпкость ржаных оттенков в полной мере дополнят этот овощной ансамбль.
Фото: Архивы пресс-служб, Артем Арсентьев
Комментарии (0)