Что объединяет настоящих волжан и итальянцев? Отвечаем на этот вопрос вместе с рестораном Lunasole

Что объединяет настоящих волжан и итальянцев? Ни те, ни другие не любят спешить – особенно, если дело касается завтраков. Новое меню в Lunasole – тот самый повод прочувствовать весь утренний вайб, а главное – распробовать каждое блюдо. На выбор предлагают завтраки-конструкторы из двух яиц с греческой лепешкой, шакшуку из печи с томатным соусом и сыром фета, сытные большие завтраки с лососем или мортаделлой, а для любителей послаще – эклер с малиной и голубикой, овсяную кашу с финиками или рикотники с фисташковым кремом. Самое то в паре с чашкой свежесваренного кофе или ароматного чая!

Завтракают в ресторане с понедельника по пятницу с десяти утра до двенадцати, а в выходные – растягивают удовольствие до двух часов дня. Столик лучше забронировать заранее через telegram-бота или по номеру: +7(846) 202-00-20.